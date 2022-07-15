"Не бывает трезвой": Суеверная Седокова попрощалась с любимым

Но сейчас в ее отношениях, судя по постам в социальных сетях, царит гармония. Артистка нашла счастье с баскетболистом Янисом Тиммой, с которым даже перебралась в США. Однако сегодня Анна Седокова заставила поклонников задуматься о том, все ли в ее жизни хорошо.
Звезда опубликовала в своем микроблоге отрывок из новой песни, которая, возможно, в свое время стала этаким прощанием с любимым человеком. "Прощай, Амиго" – так называется новое творение артистки. Как оказалось, этой композиции уже девять лет, а в свет она вышла с третьей попытки. Дело в том, что певица достаточно суеверна и считает, что слова, написанные ею, имеют свойство сбываться.
С этим связан и тот факт, что последние три года Анна Седокова не сочиняла новых композиций – боялась, что в ее жизни что-нибудь пойдет не так. Ведь песни о счастье с пустыми рифмами она создавать не привыкла. Что касается "Прощай, Амиго", то артистка заверила, у нее своя жизнь. И. судя по всему, сейчас идеальный момент, чтобы попрощаться.
"И моя любимая фраза в этой песне: "Любовь не бывает трезвой", – написала в своем микроблоге Анна Седокова.
Поклонникам остается только догадываться, с кем простилась звезда. Очевидно, что за девять лет смысл песни для самой артистки мог измениться. Судя по отрывку клипа, в котором Анна Седокова целует свое отражение, вполне возможно она прощается с собой.