Заподозренный в романе с Галкиным Дроботенко о связи с артистом: Провел неделю с зеленоглазым

Сергей Дроботенко, дожив до 52 лет, так и не обзавелся семьей. Общественность никогда не слышала о близких отношениях юмориста с женщинами, поэтому стали появляться слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Безоговорочных подтверждений этому, конечно, нет.
Например, говорят, что у Дроботенко был роман с его давним коллегой Максимом Галкиным. Супруг Аллы Пугачевой опровергал эту информацию в одном из интервью. По словам Максима, слухи о его нетрадиционной связи с Сергеем пошли после того, как их во время гастролей в целях экономии поселили в один гостиничный номер.
Также сплетники подозревают, что у Дроботенко более чем дружеские отношения с Еленой Воробей. Остается лишь догадываться, что на самом деле объединяет этих артистов, но некая связь между ними все-таки есть. Недавно юморист рассказал: "Эту неделю я провел с этим отчаянным зеленоглазым такси — Еленой Воробей. Много чего посмотрели, многое обсудили".
Интересно, что сам Сергей Дроботенко не опровергает никакие слухи о себе. Он просто старается держать в тайне свою личную жизнь. Ранее "Дни.ру" писали о секретах 52-летнего юмориста.