"Я люблю его": известный журналист признался в интимный чувствах к Галкину

По словам журналиста, он по-особенному относится к коллеге. Он считает шоумена близким другом и по-настоящему порядочным человеком. При этом Отар Кушанашвили отметил, что Максим Галкин за все время так и не пригласил его в свой подмосковный замок.
"Я люблю его, и я всегда его буду любить. Максим Галкин — это божья тварь, которая подверстывается под мою любовную парадигму", – неожиданно признался в интимных чувствах к мужу Примадонны журналист. К слову, после отъезда шоумена с семьей в Израиль о нем вспомнил еще один его очень близкий товарищ – Сергей Дроботенко.
Напомним, в свое время друзья во время гастролей даже проживали в одних апартаментах. Однажды артисты сходили в баню. Позже они, выступая в Латвии, заехали в один номер отеля. После сауны муж Аллы Пугачевой заявил, что они круто провели время. Журналисты же домыслили, что у молодых людей отношения не ограничиваются профессиональными и дружескими.
Как писали "Дни.ру", Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в 2011 году. Знакома пара была с 2001 года. В 2013 году у звездной четы от суррогатной матери на свет появились близняшки Лиза и Гарри.