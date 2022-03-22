"Я люблю его": известный журналист признался в интимный чувствах к Галкину

В последнее время на Максима Галкина обрушилась волна критики за то, что он вместе с Аллой Пугачевой уехал из России в Израиль. За юмориста вступился скандальный журналист Отар Кушанашвили. Он откровенно рассказал об отношениях с телеведущим.

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