Джакузи с Галкиным, свадьба с Воробей и тайная пассия: секреты холостяка Дроботенко

Сергей Дроботенко никогда не впускает посторонних в свои амурные дела, несмотря на это, о его личной жизни уже давно ходят разные слухи

Известный юморист Сергей Дроботенко уже давно покорил публику своим творчеством. Талантом сатирика восхищаются не только в России, но и за ее пределами, а многочисленные поклонники то и дело интересуются, как он живет теперь. Если раньше Дроботенко постоянно был на виду, то в последние годы нечасто делится новостями, а о любовных делах вовсе предпочитает молчать. Впрочем, в этом ведущий не изменяет себе – его личная жизнь всегда оставалась загадкой.

Подробности своих романов Сергей не афишировал и раньше. Сатирик никогда не был женат, не имеет детей и, судя по всему, не переживает по этому поводу. Пока мать юмориста ждет от него внуков, тот отшучивается, что счастлив в личной жизни, потому что пока еще холост. Дроботенко с уверенностью можно назвать одной из самых скрытных звезд – неудивительно, что его молчание порождает самые разные слухи.

Активнее всего ведущему приписывали роман с коллегой Еленой Воробей. Юмористов связывают не только рабочие отношения, но и дружба. По крайней мере, так они отвечают тем, кто видит в них влюбленных. Слухи о связи знаменитостей ходили уже давно, а несколько лет назад, когда они вместе отправились в Испанию, укрепились еще больше. Поговаривали, что звезды даже планируют пожениться, да и сама Елена Воробей подшучивала на эту тему. Впрочем, в личной жизни артистки уже давно кипят страсти, к которым Сергей Дроботенко не имеет отношения.

Помимо коллеги-юмористки, в любовники ведущему приписывали Максима Галкина. Ни для кого не секрет, что знаменитости давно знакомы – они начали работать вместе еще в начале нулевых. Однако некоторые сплетники уверены, что их связывают не только товарищеские отношения. Пару лет назад супругу Аллы Пугачевой даже пришлось оправдываться из-за подобных слухов. Он обвинил во всем покойного Михаила Задорнова.

В одном из интервью Галкин рассказывал, что Задорнов стал одним из тех, кто распустил о нем и Дроботенко сплетни. Много лет назад артисты вместе проводили время в бане и джакузи, а в другой раз поселились в одном номере отеля ради экономии. Михаил Николаевич это не только подтвердил, но и приукрасил, а потом, по словам мужа Примадонны, извинялся.

Судя по всему, 52-летний Сергей Дроботенко не переживает из-за домыслов о его личной жизни. Мужчина не спешит опровергать слова клеветников, как и впускать посторонних в свои амурные дела. Бывало, что сатирик упоминал о серьезных отношениях и любимой женщине. Однако имя пассии решил сохранить в тайне. Пока что поклонникам наверняка известно только об одной возлюбленной артиста – той, что покорила его еще в детском саду.

Мама юмориста рассказывала, что ребенком ее сын потерял голову от голубоглазой девочки по имени Аллочка и даже собирался на ней жениться, но их развела судьба. А теперь Ветта Анатольевна с нетерпением ждет от сына внуков.