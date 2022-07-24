"Ожирение": Взбешенная сестра покойной Фриске огорошила страшной новостью о здоровье дочери

Здоровье дочери Натальи Фриске вызывает вопросы о поклонников.

Наталья Фриске недавно стала мамой, с этого момента она делится своим счастьем с поклонниками, выкладывая фотографии новорожденной малышки в социальные сети. Однако у этого есть и обратная сторона. Так, подписчики женщина постоянно одолевают ее провокационными вопросами. Например, недавно одна из поклонниц поинтересовалась у бывшей участница "Блестящих", почему ее наследница так быстро набирает вес, предположив, что у крошки ожирение.

Взбешенная бестактностью пользователей Сети Наталья ответила, огорошив тем самым страшной новостью фолловеров: "Да, у нас ожирение". Однако, наверное, женщина таким образом хотела проучить любопытный народ. По всей видимости, сказано это было с иронией и таким способом Фриске хотела дать понять назойливым фанатам, что такие вопросы неуместны в ее микроблоге. Надеемся, что все-таки это известие не имеет ничего общего с реальностью.

Стоит отметить, что поклонники сестры покойной Жанны нередко выражают свою обеспокоенность о судьбе девочки. Так, многие критиковали Наталью за то, что та выкладывала фотографии наследницы в социальные сети. По мнению суеверных подписчиков, малышку могут сглазить. Однако Фриске отнеслась к этому скептически, заявив, что она в такое не верит. "Не существует всего этого", – заявила женщина.