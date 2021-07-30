Зеленский может стать участником киевского гей-парада

Президенту Украины Зеленскому будет достаточно выйти из своего офиса, чтобы стать участником гей-парада.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не привыкать к скандалам. Он то и дело становится главным героем, точнее, антигероем различных резонансных историй, творящихся как в Незалежной, так и на международной политической арене. Очередная щекотливая ситуация не заставила себя долго ждать. Сегодня Зеленский может стать участником гей-парада.

Дело в том, что украинские ЛГБТ-активисты запланировали вечеринку в центре Киева. Информационный портал "Украина.ру" сообщает, что она пройдет 30 июля вечером. Местные гомосексуалисты и лесбиянки хотят собраться в 16:00 у офиса президента Незалежной. Их тусовка продлится примерно до 20:00.

Это значит, что президент Владимир Зеленский волей-неволей может принять участие в гей-параде. Для этого ему нужно будет просто выйти из своего офиса после окончания работы. Точно не знаем, хочет ли глава Незалежной участвовать в украинском ЛГБТ-движении, но, так или иначе, он может оказаться в эпицентре ярких событий, покинув здание органа власти.

Отменять гей-парад на Банковой скорее всего никто не станет. Стремящаяся в Европейский союз Украина активно перенимает так называемые европейские ценности, совсем забыв о своем славянском прошлом. Хозяин – барин, как говорится. По крайней мере, установка оборудования для прайда рядом с офисом Зеленского идет со вчерашнего дня.

Руководитель украинского ЛГБТ-движения София Лапина отметила, что их вечеринка должна состояться при любых обстоятельствах. Организатор гей-парада также подчеркнула, что сторонников нетрадиционных половых отношений будут охранять полицейские. Правда, она не уточнила, от кого нужно охранять активистов: от местных националистов или от сотрудников офиса Зеленского.

Пока Зеленский не определился, стоит ли ему участвовать в гей-параде, свое участие уже подтвердила диджей NASTIA. Она же Анастасия Топольская, она же супруга экс-депутата Верховной рады Украины Сергея Лещенко.