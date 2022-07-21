"Два часа говорю, что Россия плохая": обрыгавшего родину Галкина готовы приютить в гейской Америке

После начала специальной военной операции на Украине некогда популярный в России юморист Максим Галкин сбежал в Израиль. Потерявший доходы на родине, он начал паразитировать на политических темах и зарабатывать деньги за счет критики в адрес России. Вместе с супругом нашу страну покинула и Народная артистка СССР Алла Пугачева. На лето звездная чета вместе с детьми перебралась в Латвию, арендовав роскошный замок в Юрмале.
Сегодня Максим Галкин активно катается по гастролям, чтобы обеспечить для семьи прежний уровень жизни. В своих выступлениях он делает абсолютно нелицеприятные заявления в адрес политического руководства России. Частенько артист подвергается критике со стороны коллег по цеху, придерживающихся патриотических взглядов.
Впрочем, это далеко не единственный скандал с участием пародиста. Злые языки поговаривают, что он отличается нетрадиционными предпочтениями. Даже некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса уверены, что шоумен начал отношения с Аллой Пугачевой исключительно ради известного имени, а не из-за любви.
Слухи слухами, но Максим Галкин планирует уехать в Америку, где сумасшедшей общественной поддержкой пользуются всякие гей-активисты и прочие представители ЛГБТ-сообщества. Своими планами юморист поделился в социальных сетях. Он перечислил города США, в которых планирует выступить.
На вопрос поклонника, планирует ли артист говорить во время американских гастролей про "плохую" Россию, Максим Галкин сыронизировал: "Я два с половиной часа говорю, что Россия плохая, а все зрители со стульев падают от хохота?" Он подчеркнул, что концерты носят юмористический характер.