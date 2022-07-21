"Из Парижа": брошенка Нинидзе представила брутального красавца взамен Виторгана

Бывший муж Ксении Собчак нашел утешение в объятиях красавицы-грузинки после болезненного развода. Почти за два года россияне успели всей душой проникнуться к влюбленной паре и очень надеялись, что дело дойдет до свадьбы. Однако весной Максим Виторган, по информации СМИ, уехал из страны, оставив Нино Нинидзе в одиночестве. Все решили, что актер бросил возлюбленную и принялись ей сочувствовать.
Какое-то время в публикациях брошенки Нинидзе фанаты даже находили подтверждение своим догадкам о ее страданиях, но потом жизнь актрисы начала налаживаться. А теперь она и вовсе представила подписчикам какого-то брутального красавца.
В своем микроблоге Нино сделала репост скрина видеозвонка с неким Леоном. На фото кучерявый брюнет и его пес нежно смотрят в камеру – на сияющую от счастья Нинидзе. Мужчина поставил на скрине сердечко в адрес актрисы, деликатно проявив свои чувства.
"Скучание из Парижу," – трогательно подписала Нино скрин с намеком на романтический подтекст.
Фолловеры актрисы тут же решили, что красавец Леон появился взамен укатившего Виторгана и всей душой порадовались за Нинидзе. Возможно, теперь у актрисы все наконец сложится.
Ранее Нино Нинидзе рассказала о страшных муках, чем очень встревожила поклонников.