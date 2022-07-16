А как же Нинидзе? Виторгана сняли в обнимку с развратной женщиной

После отъезда Максима Виторгана из России, многие стали гадать, где объявится знаменитый артист. Бывший супруг Ксении Собчак оказался в Израиле – с детьми от первого брака.
Поклонники заметили, что рядом с Виторганом нет его возлюбленной Нино Нинидзе. Избранница актера все это время оставалась в Москве.
Недавно стали активно распространяться слухи о том, что пара рассталась и, вероятно, по вине Максима. Когда Виторган сделал Нино комплимент в соцсети, то она ответила ему эмодзи в виде черного сердца.
Теперь же у поклонников появилась возможность лицезреть похудевшего Виторгана. На свежих кадрах, обнародованных в Сети, артист обнимается с актрисой Кристиной Асмус, которую многие россияне считают развратной из-за роли в нашумевшем фильме "Текст". "А как же Нинидзе?", — таким вопрос могут озадачиться многие.
Светские обозреватели сошлись во мнении, что экс-супруге Гарика Харламова нравится обнимать чужих мужчин. Стоит отметить, что Асмус умеет привлечь к себе внимание и без помощи посторонних.
Ранее сексолог Анна Фокс заявила, что у Кристины Асмус здоровая сексуальность. Актриса активно демонстрирует это в своей повседневной жизни, подробности которой утекают в прессу.