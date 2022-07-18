"Отсеклось лишнее": Несостоявшаяся невеста Виторгана заявила об уходе

Нино Нинидзе терпела с зимы, но всему приходит конец. Наконец она задалась вопросом.

В последнее время у Нино Нинидзе совсем нет настроения. Возможно, дело в том, что вместо счастливой семейной жизни в реальности все оказалось куда мрачнее. Еще зимой Максим Виторган куда-то резко пропал. Поговаривали, что он улетел в Израиль, бросив свою несостоявшуюся невесту в Москве.

В соцсетях Нино Нинидзе появляются одна за другой мрачные публикации, которые подтверждают ее одиночество и депрессивное состояние.

На днях актриса театра и кино Нино Нинидзе сообщила о массовом уходе подписчиков из своего телеграм-канала. Актриса задалась вопросом – в чем же дело?



"А почему так много людей удалилось?! Кто-нибудь может мне сказать?!" – написала Нинидзе.

Возможно, у них просто лопнуло терпение, предположили фанаты. Многие люди с трудом наблюдают за тем, что у других все в жизни складывается наилучшим образом.



"Не выносят чужого счастья"; "Отсеклось лишнее, и бог с ними!"; "Они заблудились, пусть блуждают дальше"; "Мы не знаем, что они отписались, мы и не заметили, но мы с вами"; "Кто-то уйдет, а кто-то придет"; "Наверное, всем некогда, жизнь бежит!" – написали фолловеры Нино Нинидзе в ее телеграм-канале.