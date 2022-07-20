"Чтобы ноги не было!": Гордая Степаненко в три шеи погнала приползшего на коленях Петросяна

Юморист Евгений Петросян и его коллега Елена Степаненко прожили вместе более 30 лет, пока ушлая провинциалка-помощница не села старику на шею. Комик пошел на поводу у молодой любовницы и бросил дорогую супругу с разбитым сердцем.
С тех пор немало воды утекло. Елена Степаненко назло всем расцвела, словно майская роза: похудела, сменила имидж, научилась делать эффектный макияж. А вот Евгений Петросян наоборот как-то осунулся, хотя еще старается наряжать увядающее тело.
Когда любовный союз комедиантов распался, не стало и творческого дуэта. Экс-супруги стали шутить по отдельности, причем Евгений Петросян оплошал чуть ли не сразу. "Он себя изжил давно", — твердил наблюдательный зритель. Неудачные хохмы оставили клеймо на репутации мужчины. "Пора на покой", — решили судьбу юмориста россияне.
Благодаря давним заслугам, седовласый комик еще держится на плаву. Вот и теперь ему посчастливилось попасть в число звезд "Юморины" в Сочи. Выражаясь фигурально, к этому достижению он приполз практически на коленях: появилось много веселых и заводных комедиантов, которые возвышаются над ним, ведь шутят намного лучше.
Загвоздка в том, что и Елена Степаненко получила приглашения на "Юморину" в качестве артиста. Однако организаторы мероприятия, как сообщает ProZvezd, получили от нее строгое предупреждение. Якобы женщина ни в какую не согласилась выступать в обществе своего бывшего предателя-мужа. Через посредников она в три шеи погнала Евгения Петросяна куда подальше. "Мол, чтобы ноги не было!" — сообщил журналистам инсайдер.
СМИ сообщают: аппетиты легенде "Кривого зеркала" придется поубавить. Концертный график пенсионера урезан в соответствии с условием экс-супруги. "Два дня на сцене будет блистать Степаненко, а в другие два дня – Петросян", — передает источник.