"Пора на покой": народ набросился на Петросяна за шутки про коронавирус

По совету Сергея Дроботенко он решил показать народу альтернативный способ борьбы с паникой. Артист опубликовал в соцсетях подборку приколов про коронавирус, заявив, что запускает флешмоб. Евгений Петросян составил список самых забавных, на его взгляд, юмористических высказываний.
Также он предложил желающим присоединиться к акции, однако многие отреагировали негативно. Народ считает, что смешно может быть только тем, кого вирус лично не затронул. "Все не смешно, совершенно и глупо (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я Вас очень уважаю и обожаю! Но люди шутят, пока их это не коснется", "Какой-то невеселый юмор... Если возможно такое словосочетание".
Некоторые уверены, что мужчина не успевает за трендами в мире приколов. "Ну е-мое, Евгений Ваганыч, ну опять надергали шуток из Интернета и шутите", "Дедуля, тебе пора на покой", "Вот так напетросянил Евгений Ваганович", – пишут фолловеры. Стоит отметить, что выражение "петросянить" в Рунете означает "плохо и несмешно шутить".
Однако некоторые все же поддержали стремление артиста развеселить народ. Люди опубликовали свои любимые приколы про коронавирус, так что комментарии к посту превратились в импровизированный сборник анекдотов.
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