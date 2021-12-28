"Он себя изжил": Сын Никулина плюнул в старого Петросяна

Весельчак и балагур Евгений Петросян добился успеха как в семейной жизни, так и в карьере. Десятки лет юморист делает свое дело, выдумывая шутки на потеху публики. И хотя почтенный возраст уже не позволяет ему работать с прежней активностью, юморист стабильно держится на плаву и выступает на сцене.
Помимо преданных фанатов, у комика есть немало критиков. Ругают комедианта и за молодую жену, и за развод с Еленой Степаненко, но особенно достается его творчеству. Многие уже не ждут шоу юмориста, поскольку не смеются при его просмотре.
Евгений Петросян регулярно получает неприятные характеристики. Так, старания юмориста не впечатлили наследника выдающегося актера Юрия Никулина. Сын актера Максим практически плюнул в старого шутника, выступив с оскорбительным замечанием.
"Он не меняется совершенно, это все то же самое... Он себя изжил давно", — выразился потомок кинозвезды. По словам Максима, 76-летний комедиант перестал быть интересным, потому что подает однотипный юмор из раза в раз.
Вместо оправданий перед публикой Евгений Петросян предпочитает уделять внимание своему здоровью. Как писали "Дни.ру", народный артист РСФСР активно занимается спортом — активно растягивается, бегает, раздвигает ноги и гнется во все стороны.