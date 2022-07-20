"Дар для мужа": престарелый Петросян удовлетворил молодую жену на глазах у толпы

Молодая жена Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна долгое время оставалась в тени своего именитого начальника, а позже и супруга. Однако после официальной регистрации брака и рождения сына Вагана женщина вышла в свет и начала активно общаться с подписчиками в социальных сетях.
Татьяна Брухунова очень любят делиться с поклонниками новыми образами, а также размышлять на философские темы. Впрочем, зачастую она отхватывает от пользователей за нелепые образы. Жена Евгения Петросяна зачастую появляется на публике в роскошных нарядах, которые ее фанатам все же не по карману. А зачастую женщину критикуют просто за безвкусный выбор одежды.
Однако последний снимок, который опубликовала Татьяна Брухунова, заставил поклонников ахнуть. Оказалось, что 76-летний юморист удовлетворил свою молодую жену прямо на глазах у толпы. Когда звездная пара гуляла по Фрунзенской набережной Москвы, где всегда многолюдно, Евгений Петросян поймал момент и сфотографировал свою избранницу.
Женщина оказалась удовлетворена работой супруга и выложила пост в соцсетях. Татьяна Брухунова подобрала для снимка уже знакомый стиль: костюм в горошек, солнцезащитные очки и большая шляпа. Жена Евгения Петросяна подчеркнула, что на фото, сделанном супругом, она вышла стройной.
Поклонники тоже принялись нахваливать фотографию и ее автора. Одна из пидписчиц подчеркнула, что Евгений Петросян обладает талантом фотографа. "Редкий и ценный дар для мужа", – отметила она.