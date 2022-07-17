Особенность внука Пугачевой вскрылась после рождения Подольской очередного сына Преснякова

В 2002 году на конкурсе молодых исполнителей, который проходит в рамках "Славянского базара в Витебске", представительница Беларуси Наталья Подольская получила Третью премию. Спустя 20 лет она вернулась сюда в статусе российской эстрадной звезды. Корреспондент "Дни.ру" встретился с 40-летней певицей за кулисами большого концерта лауреатов.

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