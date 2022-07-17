Особенность внука Пугачевой вскрылась после рождения Подольской очередного сына Преснякова

Перед выступлением Наталья Подольская успела прогуляться по Городу мастеров – традиционным для "Славянского базара" развалам народных умельцев. "Завтра приедут Тема с Володей (сын и супруг артистки – Прим. ред.), и пойдем покупать деревянные ножики и ружья – сын все это обожает, тут-то мы деньжат и оставим", – улыбается Наташа.
19 июля Подольская и Пресняков будут отмечать день крещения старшего сына – в 2015-м они окрестили Артемия в московском храме святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке. Как раз в Витебске и купят ему подарок.
Сегодня мальчик уже собирается в школу. "Он сказал, что детский сад ему совершенно не интересен, поэтому в сентябре идет в первый класс частной платной школы полного дня недалеко от дома, – радуется Наташа. – Мы уже купили ранец, пенал, школьную форму. Тема целый год ходил на специальные подготовительные курсы, уже умеет и писать, и читать, и считать. И блестяще сдал выпускной тест".
Рассказала Подольская и про увлечения наследника: "Он очень хорошо рисует, причем не срисовывает, а сама придумывает сюжеты, персонажей и героев". Разделяет эти увлечения мальчика и его единокровный брат Никита Пресняков – 31-летний внук Аллы Пугачевой, сын Владимира Преснякова от Кристины Орбакайте.
"В последнее время Тема стал очень тянуться к Никите, – призналась Подольская. – Это для него самый желанный гость в нашем доме, которого хотел бы видеть как можно чаще. Для Темы старший брат – это идеал. А у Никиты есть потрясающая особенность – он может к нам приехать с конструктором "Лего" и собирать его с Темой, пока все не будет готово. Нравятся Теме и песни в исполнении Никиты, которые звучат в нашем доме".