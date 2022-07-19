"Не видит особенных задатков": Плющенко признал правоту Тарасовой в споре о Гном Гномыче

Яна Рудковская убеждена в том, что ее сын Саша обладает выдающимися способностями в фигурном катании.

Поспорить на этот счет знаменитой блондинке пришлось с самой Татьяной Тарасовой. Еще в прошлом году заслуженный тренер недостаточно лестно высказалась о потенциале Гном Гномыча, заявив, что на этом этапе не видит у сына Евгения Плющенко каких-то невероятных способностей. Яна Рудковская, конечно же, не согласилась и ввязалась в ожесточенный спор с профессионалом.

Сам Евгений Плющенко тогда, казалось, вовсе отстранился от разборок и не высказывался в адрес знаменитой коллеги. В свежем интервью RT Рудковская откровенно рассказала, что уже в то время у них с супругом были разные мнения на сей счет, как это часто бывает в их жизни. Оказывается, фигурист сразу признал правоту тренера в том самом споре о сыне и даже пытался донести свое мнение жене.

"Женя пытался мне объяснять, что Тарасова по-своему права, когда говорит, что не видит в Саше каких-то особенных задатков," – призналась блондинка.

По мнению спортсмена, он и сам в свои десять лет ни чем особенным не выделялся. Таланты проявились уже в то время, когда он попал в руки к тренеру Алексею Мишину. Именно этот человек сделал из него того самого Плющенко, которого теперь знает весь спортивный мир.

Несмотря на слова мужа, как мать Яна не могла тогда понять Тарасову. После выступлений Гном Гномыча блондинка видела восторженную реакцию людей. Да и большое количество других уважаемых специалистов отмечали, что мальчик уже катается очень взросло и выглядит на льду точной копией своего талантливого отца. Именно поэтому тогда уязвленная Яна Рудковская не могла сдержаться.