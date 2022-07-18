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Шоу-бизнес
"Дала спустя 13 лет": долго оттягивающая интимный момент Рудковская тряхнула стариной

"Дала спустя 13 лет": долго оттягивающая интимный момент Рудковская тряхнула стариной

Продюсер Яна Рудковская долго ждала подходящего момента, и теперь не жалеет о случившемся.
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Яна Рудковская успешно совмещает карьеру в шоу-бизнесе и материнство. Она всегда открыто говорит о своей семье и не скрывает от поклонников ничего. Семейство развивает несколько собственных бизнес-проектов, в том числе развивает детское фигурное катание. Но несмотря на это, Рудковская не любит давать интервью спортивным журналистам.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Однако на днях она сделала исключение и дала большое интервью. RT, в котором коснулась не только темы работы, но и взаимоотношений с мужем и трудностям жизни с человеком с сильным характером.

По словам Рудковской, в последние годы она и ее муж Евгений Плющенко стали много личных средств инвестировать в российский спорт, помогать талантливым детям из Академии "Ангелы Плющенко", строить ледовые арены и выступать соинвестором во многих проектах.

В своем телеграм-канале Яна Рудковская отметила, что дала интервью журналистке и олимпийской чемпионке Елене Вайцеховской, которая буквально бегала за ней 13 лет. В итоге Рудковская тряхнула стариной и предалась воспоминаниям о былом.

"Лена просила меня первый раз дать интервью перед ОИ 2010! В 2009 году для "Спорт -Экспресс". А интервью я ей в итоге дала спустя 13 лет. И я очень рада, что это все таки случилось", – написала Яна Рудковская.

Одной из тем интервью стал недавний конфликт Яны Рудковской и тренера Татьяны Тарасовой и нелестная оценка, которую она дала сыну Рудковской Саши.

"С Татьяной Анатольевной сложно спорить, она гуру. Просто иногда и гуру свойственно ошибаться... От ошибочных высказываний не застрахован ни один человек. Знаете, почему я всегда относилась и буду относиться к Тарасовой совершенно по-особенному? Потому что в ее жизни всегда было главным только фигурное катание. Все остальное, как мне кажется, очень сильно отодвигалось на второй план", – отметила Рудковская, фактически назвав Тарасову ограниченной.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Яна Рудковская. Фото: Evgeny Philippov, Евгений Филипп/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 18 июля 2022, 21:52 Источник: RT ✓ Надежный источник
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