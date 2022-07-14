Униженная Васильева плюнула в болтливого Садальского: Надеюсь, больше никогда не увижу

После того, как между артистами пробежала черная кошка, они не упускают возможности высказаться в адрес друг друга. Особенно старается в этом плане Станислав Садальский. Как-то он унизил Татьяну Васильеву, назвав ее лживой. А недавно артист заявил, что его спектакль с Васильевой застопорился из-за ее неумения импровизировать перед зрителем: мол, она всегда играет однообразно. В пример ей мужчина поставил актрису Татьяну Кравченко, у которой все прекрасно с импровизацией.
Униженная Татьяна Васильева в беседе с журналистами дала понять, что не собирается как-то наказывать излишне болтливого Стаса Садальского, так как ее просто не интересуют его нападки, а за его словами она и вовсе не следит.
"Я этого человека давно не видела. Надеюсь, что больше никогда не увижу," – плюнула словами в заклятого друга Васильева.
Также в комментарии Teleprogramma.pro знаменитость довольно сдержанно заявила, что рада успехам Кравченко. Садальскому же актриса легко отдала "флаг в руки" и даже не стала спорить.
Напомним, что ранее Татьяне Васильевой досталось еще и от актера Сергея Никоненко, который рассказал о мерзкой подлянке актрисы. После за облитую грязью знаменитость неожиданно вступился художник Никас Сафронов, призвавший прекратить нападки на Татьяну Васильеву.