"Нападки нужно прекратить!": Сафронов вступился за облитую грязью Васильеву

Знаменитой актрисе в последнее время досталось много грязи от ее звездных коллег: сначала во лживости женщину публично обвинил ее давний друг Станислав Садальский, затем о Татьяне Васильевой грубо высказался режиссер Сергей Никоненко, обнародовавший некрасивый поступок звезды. Художник Никас Сафронов, которого с актрисой когда-то связывали романтические отношения, решил защитить подвергшуюся нападкам экс-возлюбленную.
Сафронов рассказал, что он очень давно знает Васильеву. По его словам, актриса прожила сложную жизнь как в артистическом, так и просто в человеческом плане. У нее никогда не было достойного помощника, который мог бы удержать ее от каких-то ошибок. Васильева рано потеряла отца, будучи совсем молодой приехала в столицу, много трудилась и состоялась как актриса мирового уровня. Это действительно важно.
"Нападки на Таню нужно прекратить," – вступился за облитую грязью актрису Сафронов.
В интервью порталу Prozvezd Сафронов признался, что считает Васильеву великой актрисой и великим трудоголиком, а также очень уважает ее как личность. После того, как экс-возлюбленные прекратили общение, художник слышал, что иногда она плохо отзывалась о нем в разговоре с другими людьми и со СМИ. Иногда ее отзывы бывали и положительными, но все это для него не имеет большого значения.
Ранее "Дни.ру" подробно рассказывали о том, как известный актер размазал Татьяну Васильеву за мерзкую подлянку.