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Шоу-бизнес
"Нападки нужно прекратить!": Сафронов вступился за облитую грязью Васильеву

"Нападки нужно прекратить!": Сафронов вступился за облитую грязью Васильеву

75-летняя Татьяна Васильева уже не раз оказывалась в центре скандала.
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Знаменитой актрисе в последнее время досталось много грязи от ее звездных коллег: сначала во лживости женщину публично обвинил ее давний друг Станислав Садальский, затем о Татьяне Васильевой грубо высказался режиссер Сергей Никоненко, обнародовавший некрасивый поступок звезды. Художник Никас Сафронов, которого с актрисой когда-то связывали романтические отношения, решил защитить подвергшуюся нападкам экс-возлюбленную.

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Сафронов рассказал, что он очень давно знает Васильеву. По его словам, актриса прожила сложную жизнь как в артистическом, так и просто в человеческом плане. У нее никогда не было достойного помощника, который мог бы удержать ее от каких-то ошибок. Васильева рано потеряла отца, будучи совсем молодой приехала в столицу, много трудилась и состоялась как актриса мирового уровня. Это действительно важно.

"Нападки на Таню нужно прекратить," – вступился за облитую грязью актрису Сафронов.

В интервью порталу Prozvezd Сафронов признался, что считает Васильеву великой актрисой и великим трудоголиком, а также очень уважает ее как личность. После того, как экс-возлюбленные прекратили общение, художник слышал, что иногда она плохо отзывалась о нем в разговоре с другими людьми и со СМИ. Иногда ее отзывы бывали и положительными, но все это для него не имеет большого значения.

Ранее "Дни.ру" подробно рассказывали о том, как известный актер размазал Татьяну Васильеву за мерзкую подлянку.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Никас Сафронов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 июня 2022, 21:14 Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
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