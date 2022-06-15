"Грязная, базарная баба!": известный актер размазал Васильеву за мерзкую подлянку

75-летней Татьяне Васильевой здорово досталось от негодующего коллеги.

Известный российский актер и режиссер Сергей Никоненко имеет неприятный опыт работы с Татьяной Васильевой. Еще в 90-х годах актриса пыталась сделать коллеге мерзкую подлянку, которую тот не может забыть до сих пор. Мужчина долгое время не решался публично рассказывать эту некрасивую историю, но теперь настало время раскрыть карты.

Как пишет "Общественная служба новостей", тогда Никоненко снимал фильм "Хочу в Америку" и позвал в картину Васильеву на эпизодическую роль. После выхода фильма режиссера пригласили в Израиль на 25 премьер и разрешили взять с собой одного человека. Мужчина мог бы взять с собой свою супругу, которая сыграла в картине даже большую роль, но он отдал предпочтение еврейке Васильевой – решил, что так будет правильнее.

В ответ неблагодарная актриса затеяла с режиссером "безобразную игру". Она взяла паспорт Никоненко, пообещав, что ее муж поможет быстро оформить визу. После этого актриса неожиданно пропала и режиссеру пришлось разыскивать свой паспорт – пишет РИА ФАН. К счастью, Никоненко успел оформить визу сам, и поездка состоялась. Но в Израиле Васильева вела себя невыносимо и все время устраивала скандалы.

А после и вовсе выяснилось, что во время исчезновения паспорта Васильева звонила организатору поездки и настойчиво просила не брать самого Никоненко, а отдать весь гонорар ей, мол она и сама может провести все премьеры. В беседе с порталом Prozvezd артист признался, что ему до сих пор противно говорить о Васильевой из-за ее мерзопакостного поступка.

"Грязная баба, базарная еще к тому же. Обмануть может, кого угодно. Жадная до денег, но просто свирепость какая-то!" – буквально размазал Никоненко коллегу.

Ранее на Татьяну Васильеву ополчился ее давний друг Станислав Садальский, который обвинил актрису в лживости.