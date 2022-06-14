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Шоу-бизнес
"Лживая!": Садальский вцепился в глотку Васильевой после побоев

"Лживая!": Садальский вцепился в глотку Васильевой после побоев

Станислав Садальский в очередной раз унизил Татьяну Васильеву, назвав ее обманщицей.
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В прошлом Татьяна Васильева и Станислав Садальский были хорошими друзьями, однако теперь они не упускают возможности очернить публично друг друга. Например, Садальский уверяет, что Васильева нечестна перед своей аудиторией и часто врет, беседуя с журналистами. Кроме того, он утверждает, что актриса делает это все ради денег.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

"Она лживая", – вцепился актер в глотку коллеги по цеху. Он заявил, что звезде "Закрытой школы" без разницы, что конкретно говорить. Главная цель артистки – большие гонорары. При этом Садальский еще и назвал причину такого поведения Васильевой. По его словам, женщина все время уверяет, что ей необходимо обеспечивать отпрысков. "И лжет ради них за деньги", – говорит культурный деятель.

Однако Станислав не считает, что Татьяна все это делает из большой любви. Он высказал предположение, что актриса никого не любит, она лишь откупается от родственников. При этом он добавил, что Васильеву осуждать нельзя и он старается этого не делать.

Стоит отметить, что похожего мнения придерживаются и приближенные к звезде люди. Они отмечают, что ее наследники являются ее же слабым местом. Несмотря на то, что они давно уже выросли, они сидят на шее матери и пользуются ее благами.

В свою очередь, Васильева всегда заступается за детей. Так, однажды тот же Садальский оскорбил ее отпрысков, назвав их нахлебниками. Актриса не стала терпеть подобных слов и побила обидчика в эфире одного из шоу.

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Станислав Садальский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 июня 2022, 12:14 Источник: PROзвезд • Требует проверки
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