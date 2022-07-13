Героическая женщина: Собчак сбежала из России после унижения со стороны Богомолова

Ксения Собчак выложила всю правду об отъезде из России.

Популярная российская журналистка Ксения Собчак всегда отличалась скандальным поведением, неоднозначными поступками и жесткой гражданской позицией. Она никогда не скрывала от общественности своих взглядов, за что неоднократно становилась объектом критики.

После начала специальной военной операции на Украине телеведущая спешно собрала чемоданы и покинула родину. Правда, отсутствовала она недолго. Вернувшись в Россию, Ксения Собчак столкнулась с массой слухов о своей личной жизни.

Злые языки поговаривали, что скандальная журналистка собирается разводиться со своим не менее скандальным мужем, театральным режиссером Константином Богомоловым. Поклонники их творчества, а также коллеги по творческому цеху обсуждали измены супругов, которые, к слову, не подтвердились.

Меж тем, отношения у звездной парочки стали более напряженными. Менее месяца назад Константин Богомолов даже публично унизил свою возлюбленную. Во время премьеры спектакля "Гамлет in Moscow" художественный руководитель Театра на Малой Бронной никак не мог докричаться до супруги, чтобы пригласить ее на фотосъемку.

Чтобы обратить на себя внимание Ксении Собчак, режиссеру пришлось громко обратиться к ней по прозвищу. Константин Богомолов назвал супругу Ксешей, что больше напомнило кличку животного – попугая Кеши.

Видимо, телеведущая никак не обиделась на мужа. Недавно она уехала в отпуск, прихватив с собой Константина Богомолова и детей. Куда именно сбежала Ксения Собчак, установить трудно. Вид из окна ее виллы, кораллы на столе, высушенный крабик – все это позволяет сделать вывод, что журналистка не в России.

Подписчики предположили, что фотографии сделаны в Италии. Меж тем, сама Ксения Собчак недавно намекала в соцсетях, что любит отдыхать в Турции. На сей раз она лишь отметила, что облеплена детьми, поэтому чувствует себя героической женщиной.