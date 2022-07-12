Не Собчак: Богомолов назвал имя любимой девушки

Константин Богомолов сделал признание на фоне слухов о разводе с Ксенией Собчак.

Известная российская журналистка Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов обвенчались три года назад. Меж тем, у звездной пары не получилось пожить тихой, спокойной, семейной жизнью. Скандалы начали преследовать их уже в день свадьбы. Эпатажная выходка сыграла с браком злую шутку – вскоре поползли слухи о разводе.

Вообще образ жизни супругов вызывает массу вопросов не только у поклонников их творчества, но и у коллег по цеху, а также обозревателей шоу-бизнеса. Сегодня ни режиссер, ни телеведущая не могут вступить и шага без очередного скандала. Тому причина – их яркая и открытая гражданская позиция, а порой и не самые удачные заявления.

Так или иначе, Ксения Собчак и Константин Богомолов все еще состоят в официальном браке, хотя злые зыки постоянно пытаются обвинить кого-нибудь из них то в измене, то в бегстве из России. Однако театральный деятель сегодня ухаживает не только за своей супругой.

Константин Богомолов на днях представил публике любимую девушку. Ее зовут Анна. "Девушка счастлива", – написал режиссер в социальных сетях. Он рассказал подписчикам, что Анна сейчас отдыхает на море.

К слову, Ксения Собчак ничуть не огорчилась из-за признания супруга, ведь он представил подписчикам свою любимую дочь. 12-летняя Анна родилась в браке с Дарьей Мороз.