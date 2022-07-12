Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Выбравшаяся из Израиля Пугачева лишилась пятикомнатной квартиры в Москве за 150 миллионов
"Много лет никого не узнавала": Объявлено об уходе живущей как овощ Тереховой
Не находит себе места: Несчастный Шепелев взвыл из-за потери ребенка
"Насиловали как проститутку": На втоптанной в грязь беглянке Хаматовой живого места не осталось
партнеры
Вторник
12 июля
Лента новостей
21:10
"Сдохну через две недели": чудом выживший Алибасов не вылезает от врачей
21:09
Диетолог рассказала россиянам о правильном питании в жару
21:02
"Нелепо смотрится": напялившую бабкино платье Арзамасову сравнили с персонажем Тургенева
20:38
В Новосибирске мужчина зарезал жену на детской площадке
20:15
Не Собчак: Богомолов назвал имя любимой девушки
19:28
В Воронежской области водитель иномарки насмерть сбил пассажира мопеда
18:57
"Все равно плохо": певица Слава раскрыла всю правду о своем тяжелом недуге
18:27
В Москве на двух этажах пятиэтажки загорелись балконы
17:51
Психологическое расстройство: жене гуляющего по барам Тарасова поставили неутешительный диагноз
17:33
"Это больно": странная выходка Бабкиной рассорила дочерей Шукшина
17:02
"Завистливые крысы!": потерявшая лицо Бородина обхамила россиян
16:22
"По мужикам болтаться!": известная актриса крепко приложила молодящуюся Пугачеву
16:17
Разведясь, долго была одна, а в 38 родила от 19-летнего студента: как живет актриса Дмитриева
15:59
"Гибридная война": Лукашенко предупредил о желании НАТО расколоть союз России и Белоруссии
15:45
"На разрыв аорты": недовольная Рудковская сдала с потрохами строптивую МакSим
15:00
"Огромное счастье": Бросивший жену Агутин вышел в свет в компании любовницы
14:53
Жена поставила точку в разводе с Мартиросяном: К сожалению
14:53
Пусть дочка полюбуется: откровенные лесбийский игры возбудили вернувшегося на родину Серебрякова
14:27
Готовил молоденького двойника: Вскрылась подлая правда о прикончившем Шатунова Разине
14:04
Москвичей призвали снова носить маски в помещении
13:52
"Вы что, конченные?": наступившей на те же грабли Бородиной влепили оплеуху
13:34
Как же теперь Авербух? Избитую Арзамасову с обрезанными ногами нашли в мутной реке
13:19
"Кобзон и Магомаев не заслужили такого соседства": памятник Фриске в центре Москвы сочли глумлением
13:05
Отреклись от отца, живут с другим отчеством и под чужой фамилией: что стало с детьми Стоянова
12:49
Россияне массово покидают города ради спокойной жизни
12:44
Заменила Аллу: Объявилась невеста страдающего по Пугачевой холостяка Киркорова
12:19
Exeed VX: буржуазная скромность
12:18
Застройщики предложат скидки до 50%
12:17
В Подмосковье проголосовали за сервис по заказу автобусов в еще одном ЖК
12:07
Победить невозможно: Пронырливая Канделаки вытеснила с пьедестала выскочку Собчак
12:02
На грани исчезновения: редкие птицы поселились на крыше жилого дома в Красногорске (видео)
12:01
Шары больше головы: Переделанная Чехова потрясла новой огромной грудью
11:25
Вычеркнули из КВН? Больному Маслякову подыскали замену
11:21
Огромный черный столб дыма: крупный пожар в Тюмени сняли на видео
11:12
Дожили: В России выявили обезьянью оспу
11:12
"Нашли в кустах": Назвавшая россиян долбоящерами Нетребко горько поплатилась
10:48
Заявившая о предательстве страны Лолита проболталась об эмиграции
10:28
Убегающий от полицейских сахалинец спрыгнул с моста
09:55
Свой путь: 19-летний сын Бодрова отрекся от отца
09:55
"Проститутка": На сознавшуюся в тяжком грехе разлучницу Брухунову вылили ушат помоев
09:50
"Счастье внутри меня": Бузова намекнула на беременность после новостей о предстоящей свадьбе
09:24
Ипотека в Москве потеряла смысл
09:22
"Гниет на жаре": лежащий почти месяц без похорон труп Нарцисса начал смердеть
09:12
Волосатый и горячий: рассказавшая о свадьбе с молодым Буланова представила нового мужика
08:54
Вместе: Красотку из "Уральских пельменей" поймали с женатым Масляковым
08:41
"Ребенок вряд ли поможет": объявлено о расставании Тодоренко и Топалова
06:31
Не пришел хоронить сына, бросил жен и потерял Александрову: что стало с актером Домогаровым
04:28
"Никому не дам": Оголившаяся на яхте Поплавская показала грудь толпе мужиков
02:07
Половина Москвы осталась без новостроек
00:04
День святых апостолов Петра и Павла: что нельзя делать 12 июля
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отпуск на краю земли: как попасть в сказку на территории России
Миллиардер стал бездомным и поселился в складном контейнере: гениальный шаг Илона Маска
Замуж не берут: утратившие молодость красотки шоу-бизнеса променяли семью на карьеру
Моцарт поневоле: лось-эстет бросил лесную жизнь ради концерта классической музыки
"Вот это поворот": парень приютил у себя бомжа с помойки, а тот вышвырнул его на улицу
Собянин: Городские службы делают все необходимое для устранения последствий урагана
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Не Собчак: Богомолов назвал имя любимой девушки

Не Собчак: Богомолов назвал имя любимой девушки

Константин Богомолов сделал признание на фоне слухов о разводе с Ксенией Собчак.
прочитано 317 раз

Известная российская журналистка Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов обвенчались три года назад. Меж тем, у звездной пары не получилось пожить тихой, спокойной, семейной жизнью. Скандалы начали преследовать их уже в день свадьбы. Эпатажная выходка сыграла с браком злую шутку – вскоре поползли слухи о разводе.

ПО ТЕМЕ

Кличка как у животного: Богомолов публично унизил Собчак

"Все равно плохо": певица Слава раскрыла всю правду о своем тяжелом недуге

 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Вообще образ жизни супругов вызывает массу вопросов не только у поклонников их творчества, но и у коллег по цеху, а также обозревателей шоу-бизнеса. Сегодня ни режиссер, ни телеведущая не могут вступить и шага без очередного скандала. Тому причина – их яркая и открытая гражданская позиция, а порой и не самые удачные заявления.

Так или иначе, Ксения Собчак и Константин Богомолов все еще состоят в официальном браке, хотя злые зыки постоянно пытаются обвинить кого-нибудь из них то в измене, то в бегстве из России. Однако театральный деятель сегодня ухаживает не только за своей супругой.

Константин Богомолов на днях представил публике любимую девушку. Ее зовут Анна. "Девушка счастлива", – написал режиссер в социальных сетях. Он рассказал подписчикам, что Анна сейчас отдыхает на море.

К слову, Ксения Собчак ничуть не огорчилась из-за признания супруга, ведь он представил подписчикам свою любимую дочь. 12-летняя Анна родилась в браке с Дарьей Мороз.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 июля 2022, 20:15 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Расфуфыренная Собчак побила заурядную Рудковскую

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ребенок вряд ли поможет": объявлено о расставании Тодоренко и Топалова

Ведущая на грани
Шоу-бизнес

Заявившая о предательстве страны Лолита проболталась об эмиграции

Певица больше не может молчать
Шоу-бизнес

Как же теперь Авербух? Избитую Арзамасову с обрезанными ногами нашли в мутной реке

Муж не приехал
Шоу-бизнес

"Кобзон и Магомаев не заслужили такого соседства": памятник Фриске в центре Москвы сочли глумлением

Издевательство и насмешка

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года

Здоровье

Москвичей призвали снова носить маски в помещении
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека
В России отменили все антиковидные ограничения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека

Спорт

Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"
"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР

Регионы

В Новосибирске мужчина зарезал жену на детской площадке
В Москве на двух этажах пятиэтажки загорелись балконы
В Подмосковье проголосовали за сервис по заказу автобусов в еще одном ЖК
Огромный черный столб дыма: крупный пожар в Тюмени сняли на видео
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+