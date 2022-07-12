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Шоу-бизнес
"Все равно плохо": певица Слава раскрыла всю правду о своем тяжелом недуге

"Все равно плохо": певица Слава раскрыла всю правду о своем тяжелом недуге

Телеведущая Юлия Барановская поддержала певицу Славу после сенсационного заявления.
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Популярная отечественная певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, еще недавно делилась с поклонниками творческими планами. Исполнительница хита "Одиночество" рассказывала о предстоящих выступлениях и новых песнях, однако от всего этого пришлось отказаться.

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 Слава (певица)

Слава (певица) певица

Артистка призналась, что страдает от тяжелого недуга, чем шокировала россиян. Она раскрыла всю правду о своей болезни в социальных сетях. После сенсационного заявления певицу поддержали не только ее фанаты, но и телеведущая Юлия Барановская, которая оставила комментарий с сердечком под душераздирающим постом.

Слава подчеркнула, что не может сейчас заниматься творческой деятельностью. По ее словам, в работе остаются сразу три песни, при этом она уже шесть раз отмела студийные записи. Исполнительница призналась, что не может заставить себя начать работать.

Артистка сообщила поклонникам, что находится в тяжелой депрессии. При этом она уверена, что работа стало бы спасением от проблем. Певица отметила, что рядом с ней в непростое время находятся близкие люди, которые оказывают поддержку.

"Пытаюсь, семья и друзья держат, но все равно плохо", – заявила Слава.

"Мы с тобой", – написала одна из подписчиц. Кроме того, поклонники порекомендовали певице Славе обратиться за помощью к специалистам. Они подчеркнули, что с нетерпением ждут новых хитов от любимой исполнительницы.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 июля 2022, 18:57 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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