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Шоу-бизнес
Кличка как у животного: Богомолов публично унизил Собчак

Кличка как у животного: Богомолов публично унизил Собчак

Очередной скандал у звездной пары Ксении Собчак и Константина Богомолова произошел в Театре на Малой Бронной.
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Известный российский театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак поженились три года назад. Однако мирно пожить семейной жизнью у звездной пары не получилось. Их брак как начался с череды скандалов, так и продолжается по сей день.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

Происходит это из открытого образа жизни супругов, активной гражданской позиции и пристального вниманию не только поклонников, но и обозревателей светской хроники. Сегодня Константин Богомолов и Ксения Собчак не могут вступить и шагу так, чтобы не стать героями или антигероями громкой истории.

Еще недавно супругам приходилось выслушивать сплетни о расставании и обвинения в желании покинуть родину. Так или иначе, и журналистка, и режиссер сегодня остаются в России. Они все еще появляются вместе на крупных светских мероприятиях.

Недавно в Театре на Малой Бронной, художественным руководителем которого является, собственно, сам Константин Богомолов, состоялась премьера его спектакля "Гамлет in Moscow". Естественно, на первом показе присутствовало большое количество отечественных звезд. Оценить мастерство супруга пришла и Ксения Собчак.

Очередной скандал у звездной пары произошел прямо в театре на глазах у зрителей и журналистов. Ксения Собчак заболталась со знакомыми, а Константин Богомолов все никак не мог докричаться до нее, чтобы пригласить на фотосессию.

Тогда худрук публично унизил свою супругу. Он окликнул телеведущую по прозвищу, напоминающему скорее кличку животного.

"Ксеша, Ксеш..." , – бросил в толпу Константин Богомолов.

Ксения Собчак мгновенно обратила внимание на супруга. Вероятно, прозвище является производным от имени Ксюша, хотя и похоже на кличку попугая Кеши из известного советского мультфильма.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2022, 14:47 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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