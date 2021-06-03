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Шоу-бизнес
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС Фото: Александр Рюмин /ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Фото: Александр Рюмин/ ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Шнуров бросил беременную жену ради вечеринки с Собчак

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) отметились ряд российских знаменитостей. Среди них – Сергей Шнуров, Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым, Даня Милохин, Тина Канделаки, Диана Арбенина и другие.
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В честь важного экономического события, проходящего со 2 по 5 июня в Северной столице, устроили вечеринку. Помимо прочих на ней засветился лидер группы "Ленинград".

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Музыкант показал свой новый проект "Зоя". Видео с выступления коллектива в своем телеграм-канале опубликовала Ксения Собчак. Ведущая в ироничной форме сравнила солистку группы Сергея Шнурова с певицей Настей Каменских.

Фото: Александр Рюмин /ТАСС

Примечательно, что Сергей Шнуров оставил дома беременную жену Ольгу Абрамову, уезжая в Санкт-Петербург. Но исполнителю пришлось в срочном порядке вернуться к супруге в Москву, потому что внезапно у нее начались роды.

Фото: Валентин Егоршин/ ТАСС

Отметился на полях ПМЭФ и известный тиктокер Даня Милохин. Молодой рэпер снял на серьезном экономическом мероприятии забавный ролик для своего аккаунта в TikTok. Для этого он попросил Ксению Собчак и других гостей форума лечь на пол.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС

Журналистка с восхищением восприняла появление Дани Милохина на ПМЭФ. Она заявила, что "будущее здесь", передает "Московский Комсомолец".

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Также Ксения Собчак раскритиковала высокие цены в буфете форума. Не устроил капризную звездную блондинку и выбор блюд для мероприятия.

Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

В рамках культурной программы участников и гостей ПМЭФ ждет концерт звезд на Дворцовой площади. Выступят лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина и симфонический оркестр итальянского театра Петруцелли, передает "РИА Новости".

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Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Автор: 3 июня 2021, 09:21 Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость750754
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Даня молодец!Правда немного Стратил,положил их на пол,а надо было бы поставить на колени и они бы стали!Ничеего личного бизнес!
Гость755528
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Уже Даню Милохина приглашаете на Международный форум? Ну-ну.
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