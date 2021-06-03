Шнуров бросил беременную жену ради вечеринки с Собчак

В честь важного экономического события, проходящего со 2 по 5 июня в Северной столице, устроили вечеринку. Помимо прочих на ней засветился лидер группы "Ленинград".
Музыкант показал свой новый проект "Зоя". Видео с выступления коллектива в своем телеграм-канале опубликовала Ксения Собчак. Ведущая в ироничной форме сравнила солистку группы Сергея Шнурова с певицей Настей Каменских.
Примечательно, что Сергей Шнуров оставил дома беременную жену Ольгу Абрамову, уезжая в Санкт-Петербург. Но исполнителю пришлось в срочном порядке вернуться к супруге в Москву, потому что внезапно у нее начались роды.
Отметился на полях ПМЭФ и известный тиктокер Даня Милохин. Молодой рэпер снял на серьезном экономическом мероприятии забавный ролик для своего аккаунта в TikTok. Для этого он попросил Ксению Собчак и других гостей форума лечь на пол.
Журналистка с восхищением восприняла появление Дани Милохина на ПМЭФ. Она заявила, что "будущее здесь", передает "Московский Комсомолец".
Также Ксения Собчак раскритиковала высокие цены в буфете форума. Не устроил капризную звездную блондинку и выбор блюд для мероприятия.
В рамках культурной программы участников и гостей ПМЭФ ждет концерт звезд на Дворцовой площади. Выступят лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина и симфонический оркестр итальянского театра Петруцелли, передает "РИА Новости".
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