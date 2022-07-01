"Уже совсем взрослый": Рудковская представила общественности тайного сына-красавца

На днях второму сыну Яны Рудковской Николаю исполнилось 20 лет. Его отцом является второй супруг продюсера, миллиардер Виктор Батурин. Этого ребенка поклонники знаменитой блондинки называют тайным, поскольку она очень редко показывает его общественности, да и сам юноша ведет непубличную жизнь. А вот сына от Евгения Плющенко Александра (Гном Гномыча) Яна сделала настоящей звездой.
Свежим снимком Рудковская поделилась в Сети накануне, представив повзрослевшего красавца Николая общественности. Продюсер рассказала, что ее наследник перешел на четвертый курс МГИМО, занимается музыкой и боксом, а также профессионально играет в футбол. "Уже совсем взрослый <...> Горжусь тобой, Коленька!", – написала супруга олимпийского чемпиона под фото.
Напомним, в сентябре 2020-го Яна Рудковская и Евгений Плющенко обзавелись вторым совместным ребенком. Сына Арсения для знаменитых супругов выносила суррогатная мать. Этого наследника продюсер показывает поклонникам также часто, как и Гном Гномыча, которому, к слову, уже исполнилось девять лет.
Ранее Яна Рудковская высказалась о Юрии Шатунове, который скончался на прошлой неделе. Она тяжело переживает утрату. Продюсер призналась в симпатии к артисту. Ее слова приводили "Дни.ру"