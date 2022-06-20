"Какое убожество": бьющаяся в судорогах Рудковская попыталась прикинуться малышкой

На днях Яна Рудковская появилась на светском мероприятии и снялась на видео в компании приятельницы, владелицы магазина ювелирных изделий Яны Расковаловой. Звезды облачились в блестящие длинные платья, которые сияли и переливались во время их движения.
В своем аккаунте Рудковская показала кадры встречи. На видео женщины позировали на камеру, стараясь двигаться естественно, ведь именно так получаются живые и красивые снимки. Однако поклонники не поняли таких странных движений. Некоторым показалось, что подруги просто бьются в судорогах.
"Зачем так кривляться?"; "Вы такие смешные, Господи!"; "Какое убожество"; "Дорогой прикид не спасает"; "Зачем так двигаться?"; "Судорога! Слева"; "Рудковская, хватит жеманиться"; "Почему они так дергаются?"; "Две пятидесятилетние малышки", – возмущались непонятливые фанаты.
Стоит отметить, что Рудковская и ее подруга действительно выглядели не совсем уместно, изображая из себя малышек под песню Джонни "Love your Voice".
Напомним, недавно муж Яны Рудковской фигурист Евгений Плющенко перенес сердечный приступ. Это случилось 1 июня во время модного показа детской одежды.