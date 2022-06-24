"Ощутила любовь к нему": замужняя Рудковская созналась в утехах с Шатуновым на курорте

23 июня 2022 года умер Юра Шатунов. В числе тех, кто тяжело переносит утрату, оказалась Яна Рудковская.

Самое страшное в жизни — не успеть, в том числе выразить чувства. В случае громкой смерти нередко вскрываются отношения, о которых можно было только догадываться. Вот и сейчас всплыла история о том, как Яна Рудковская и Юра Шатунов развлекались в Сочи.

Продюсер Яна Рудковская — дама замужняя и очень занятая. Знакомства она часто заводит на почве работы, так возникла и ее связь с Юрой Шатуновым. Блондинка созналась, что минувшим летом ее симпатия к певцу повысилась в процессе совместных творческих утех. Это происходило на курорте, где проходил фестиваль "Новая Волна".

Тогда продюсер с командой партнеров уговорила артиста первый раз посетить это мероприятие. Судя по всему, Юра Шатунов отлично вписался в светскую тусовку. Яна Рудковская подтвердила это видеороликом. В кадре она танцует в коротеньком платье рядом с кумиром 90-х и при этом выглядит счастливой.

"Я ощутила невероятную народную любовь к нему в Сочи, где публика всегда весьма разношерстная! Он собирал аншлаги и в России, и по всему миру..." — выразилась в блоге знаменитость.

Эта публикация была не единственной от продюсера в день смерти Юры Шатунова. Как передает РИА ФАН, в одной из соцсетей блондинка сообщила о несбывшихся планах, касаемо певца. Яна Рудковская продолжает обращаться к нему, как к живому, и чувствует душевную пустоту. Тем временем к личным профилям покойного уже получили доступ родственники. Об этом напоминает сайт "Вести Подмосковья".