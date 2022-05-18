Помолодевшая Лолита щегольнула в смелом наряде на "ЖАРА Music Awards"

17 мая 2022 года в Москве прошла церемония награждения музыкальной премии "ЖАРА Music Awards".

Для российских артистов "ЖАРА Music Awards 2022" – это не только музыкальная премия, но и модное соревнование. Каждый из знаменитостей хотел доказать, что у него есть чувство стиля, обратить на себя внимание и запомниться публике. Поэтому шоу началось уже на красной дорожке.

Как только к папарацци вышла поющая телеведущая Ольга Бузова, стало понятно: поп-дива затмила всех. 36-летняя знаменитость появилась на дорожке в черном платье с полупрозрачным верхом. Телезвезда оголила грудь, прикрыв соски стикини в виде сердца. Ее оригинальный образ оценили не только коллеги по цеху, но и поклонники, оставив множество восторженных комментариев в соцсетях.

Удивлять публику любит и Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза. На сей раз певица вышла в свет в узком "вулканическом" платье. Наряд артистки украсили языки пламени и принт в виде обнаженного женского тела. Оторвать глаз от исполнительны хита "Невеста" было невозможно.

Любимица миллионов Полина Гагарина также ответственно готовилась к мероприятию, подбирая идеальный наряд. Артистка решила подчеркнуть свою утонченную фигуру нежным белым платьем с прозрачным корсетом. В Сети пишут, что певица стала настоящей принцессой.





Главное, чтобы за километр было видно, что это очень дорого. Видимо, такого принципа придерживается продюсер Яна Рудковская, придумывая образ для светского мероприятия. Супруга Евгения Плющенко явилась на премию в белом платье Chanel и косухе.

А 58-летняя Лолита щегольнула в достаточно смелом для себя наряде. Далеко не каждая женщина в таком возрасте осмелится оголить плечи. Но певице есть, чем похвастаться. Она изрядно похудела и заметно помолодела. Поставим знаменитой артистке 10 из 10.

Кстати, Лолита Милявская на премии "ЖАРА Music Awards" стала победительницей в номинации "Артист года". Ольга Бузова забрала награду, став "Трендсеттером года". Полину Гагарину признали "Звездой АВТОРАДИО". А недавно отметивший 55-летие Филипп Киркоров получил награду за песню "Раненный", которая прозвучала в фильме "Елки 8" (номинация "Саундтрек года").