"Невозможно работать!": брошенная Карпович облизала влиятельного мужика

Мирослава Карпович ответила на вопрос о личной жизни.

Мирослава Карпович стала следующей пассией Павла Прилучного после Агаты Муцениеце. Этот роман обсуждали в светской тусовке очень долго – до тех пор, пока актер не бросился в объятия красотки Зепюр Брутян, с которой он снимался в сериале "В клетке". Так звезда "Папиных дочек" оказалась брошенной избранником, но она вовсе не горюет. Говорят, у актрисы новая любовь.

В недавнем интервью, отвечая на вопрос о личной жизни, Карпович не стала раскрывать никаких подробностей. Однако она не опровергла слухи о том, что ее сердце занято. По словам Мирославы, в интернете множество сплетен про нее, однако она не хочет отнимать у их авторов "поле для творчества".

Также Карпович высказалась о сотрудничестве с влиятельным человеком – актером Дмитрием Нагиевым. "[С ним] на одной площадке невозможно работать!", – сказала артистка, добавив, что с ним нужно лишь творить и много. Она сказала, что Дмитрий – яркий, удивительный, с огромным чувством юмора человек и педагог... в общем, облизала его с ног до головы.

Напомним, Дмитрий Нагиев и Мирослава Карпович вместе работали над продолжением сериала "В активном поиске", который выходит на стриминговом сервисе PREMIER.