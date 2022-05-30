Учись, Карпович! Строптивая молодуха загнала под каблук окольцованного Прилучного

Последняя поездка звезды сериала "Мажор" на море наделала много шума. Дело в том, что актер отправился в теплые края не один, а в компании девушки – коллеги по сериалу "Клетка" Зепюр Брутян. Парочка то и дело постит совместные снимки и видео, на одном из которых Павел Прилучный засветил обручальное кольцо на безымянном пальце.
Поклонники сразу заподозрили актера в том, что с новой пассией его связывают не просто отношения, а узы брака! Не ясно только одно: почему тщательно скрывавший свои прошлые отношения с Мирославой Карпович артист вдруг стал так явно демонстрировать свое счастье. К слову, чтобы уличить экс-супруга Агаты Муцениеце в романе со звездой "Папиных дочек" фанатам приходилось проводить целые расследования.
Теперь Павел Прилучный ничего не скрывает. Кажется, новая возлюбленная оказалась очень строптивой и загнала звезду отечественного кино под каблук. Иначе как объяснить его резкую измену своим принципам?
По мнению психолога Натальи Панфиловой, новоиспеченная парочка договорилась обо всем на берегу: мол, Зепюр Брутян могла настоять на том, чтобы их роман актер предал огласке. Так что, Мирославе Карпович, которой Павел Прилучный посвятил в своем микроблоге пару строк уже после расставания, есть чему поучиться у своей переемницы.