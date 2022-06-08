Пенсионерка Пугачева платит за онлайн-учебу своих детей в Израиле миллионы рублей

В сентябре рожденным суррогатной матерью младшим детям пенсионерки Аллы Пугачевой – Лизе и Гарри Галкиным – исполнится 9 лет. "Сейчас они занимаются онлайн, а осенью вернутся в школу", – сообщила недавно Примадонна.
Наследники звездной пары учатся в "Первой московской гимназии" – школе-партнере МГУ им. Ломоносова. Занимающиеся очно дети приходят сюда к 9 часам и могут находиться до 20.00, успевая и отдохнуть, и полностью сделать домашние задания, и посетить кружки. В зависимости от желаний и способностей ребенок может выбрать спорт, иностранные языки, музыку и искусство, театральную студию, углубленное изучение предметов. Онлайн-расписание детей Пугачевой соотнесено по времени с оффлайн занятиями.
Судя по информации, которая размещена на официальном сайте учебного заведения, месяц обучения ребенка здесь обходится родителям в 160 тысяч рублей. Получается, что за двоих отпрысков Пугачева и Галкин платят 320 тысяч в месяц. Или чуть больше трех миллионов за учебный год. Причем на очный или заочный формат обучения, судя по всему, цена никак не влияет.