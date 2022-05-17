Антироссийский шабаш: Пугачева в парике спелась в Израиле с плешивым Гребенщиковым

В Тель-Авиве в эти светлые майские дни проходит Форум свободной культуры. Главная площадка – Музей еврейского народа АНУ, расположенный на территории кампуса Тель-Авивского университета. Организатор слета – Марат Гельман, который внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.
А среди участников те, кто славится своей либеральной и оппозиционностью – уехавший жить в Израиль певец Максим Леонидов, музыкант Андрей Макаревич, писатель Людмила Улицкая, режиссер Виталий Манский, журналист Леонид Парфенов. Спонсором этого "антироссийского шабаша", как в Сети называют мероприятие, выступает миллиардер, основатель Центра по изучению российского и восточноевропейского еврейства, бывший совладелец компании "ЮКОС" и бывший же президент Российского еврейского конгресса Леонид Невзлин. Тот самый, что заочно приговорен в России к пожизненному заключению за организацию убийств и присвоению чужого имущества в особо крупном размере. Он находится в международном розыске, но получил убежище в гостеприимном Израиле.
Очередной вечер форума украсил собой концерт пианистки Полины Осетинской. "Часть средств от продажи билетов пойдет на помощь Украине". – пообещали организаторы. И самые сочувствующие Незалежной артисты – Алла Пугачева и Борис Гребенщиков – тут в первых рядах. Примадонна пришла в новом парике, а Гребенщиков обошелся без оного и сиял огромной плешью. "Библейское фото" – ахает радиоведущая Ксения Ларина.
Жаль, в кадр не попал еще один русский патриот Андрей Макаревич, который заявил недавно россиянам: "Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры... Это Россия уехала от вас!.. Потому что Россия — они, а не вы".