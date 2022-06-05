"Яна совсем загоняла": побагровевший Плющенко свалился с сердечным приступом на глазах у детей

Фигурист прибыл на вечеринку вместе с семьей – женой Яной Рудковской и сыновьями Александром (Гном Гномыч) и Арсением. Для младшего Плющенко это был первый выход в свет.
Во время фотосессии спортсмен начал сильно краснеть, а затем то и дело хвататься за сердце. Через несколько мгновений 39-летний Евгений Плющенко свалился с сердечным приступом прямо на глазах у детей. К счастью, рядом было, где притулиться, поэтому фигурист хотя бы не упал на землю.
Поначалу хотели отправить кого-нибудь в аптеку за лекарством, но, судя по всему, фигуристу не становилось лучше. "Яна совсем загоняла своих мужиков", – говорит с улыбкой Николай Басков. Правда, ничего смешного в ситуации нет.
Несмотря на плохое самочувствие супруга, Яна Рудковская осталась на мероприятии. По словам продюсера, она долго к нему готовилась, плюс в показе участвует ее сын Саша. Конечно, о муже знаменитость позаботилась – отправила схватившегося за сердце Евгения Плющенко в больницу на такси. Коллеги переживают: как так? Вдруг в машине у спортсмена случится инсульт, кто же тогда поможет?
Но Яна Рудковская уверена, что с мужем все будет в порядке. Она отметила, что уже обо всем договорилась: в клинике олимпийскому чемпиону проведут все необходимые обследования.