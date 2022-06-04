"Может не справиться": замахнувшуюся на Евровидение Бузову спустили на землю

Ольга Бузова является одной их самых популярных современных поп-певиц нашей страны.

На днях сам Филипп Киркоров дал понять, что экс-ведущая "Дома-2" доросла до международного музыкального конкурса "Евровидение". Ольга Бузова, наверняка, была очень польщена столь высокой оценкой поп-короля и, возможно, даже стала строить соответствующие планы.

Музыкант Руслан Баринов в эксклюзивном комментарии "Дни.ру" поделился своим мнением на счет способностей Ольги Бузовой. Артист считает кандидатуру поющей ведущей "весьма интересной и противоречивой". Артистка трудолюбива и обворожительна как женщина, но вокальных данных, по мнению Баринова, ей не хватает.

"Все же на "Евро" необходимо в первую очередь иметь отличный, живой и сильный голос, которым исполнительница ну не может похвастаться. Мы все понимаем, что в ее песнях очень изменен, "очищен", откалиброван вокал," – спустил музыкант с небес на землю замахнувшуюся на международный конкурс Бузову.

Экс-ведущая "Дома-2" славится своим умением делать фееричные шоу. В этом ее даже можно отдаленно сравнить с Бейонсе, но у американки не только великолепные шоу-программы, а еще и сильнейший вокальный потенциал, который и цепляет публику. Что касается Бузовой, то она в этом плане Бейонсе значительно проигрывает.

"Уровень должен быть очень высоким, безупречным со всех сторон, с которым Оля может просто не справиться, даже при всем ее трудолюбии. Это нужно понимать, тем более когда едешь представлять свою страну на международной арене," – подвел итог Баринов.

Напомним, что Филипп Киркоров, говоря о возможном участии Ольги Бузовой в "Евровидении", с юмором предложил ей отправиться на конкурс от Сан-Марино – по его мнению, блондинка могла бы достойно представить эту страну.