"Представит страну достойно": Киркоров о поездке на "Евровидение-2023" голосистой Бузовой

4 июня Ольга Бузова устроит в "Крокус Сити Холле" не просто концертное шоу, а целую театральную постановку с уникальной хореографией, светом и видеоинсталляциями. Одним из первых дизайнерское приглашение на концерт получил друг Оли Филипп Киркоров. Случилось это на презентации журнала The Voice. Там же король российской эстрады предложил бывшей ведущей "Дома-2" поехать на "Евровидение" через год.

Сам Филипп Киркоров штурмует главный конкурс европейской попсы с 1995 года. Тогда с композицией "Колыбельная для вулкана" он занял на "Евросонге" почетное 17-е место. С тех пор присутствие в разных качествах на знаменитом музыкальном смотре стало для него аттракционом. Певец решил рано или поздно покорить "Евровидение" – в любой роли.

Он приезжает сюда в качестве продюсера, композитора – то с Натальей Гордиенко из Молдовы, то с Ани Лорак из Украины, то с Дмитрием Колдуном из Беларуси. А в 2022-м прибыл сюда как рядовой зритель, купив за 340 евро билет.

С Ольгой он в шутку стал рассуждать, от какой страны он не был на "Евровидении" и кого могла представлять бы Бузова через год. "На мой взгляд, пока свободно Сан-Марино, ты вполне могла стать ее представительницей и достойно представить страну", – улыбается Киркоров.

Напомним, эту европейскую страну на прошедшем в мае "Евровидении" с песней "Стриптизерша" представлял итальянский рэпер и певец Акилле Лауро из Вероны. Правда, до финала он не дошел. Вообще же это маленькое государство участвует в конкурсе с 2008 года. Но даже в тройке призеров Сан-Марино никогда не оказывалось. Все может измениться, когда от этой страны выступит Ольга Бузова. А опытный Филипп Киркоров и его "Команда мечты" помогут все сделать в наилучшем виде.