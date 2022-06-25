Забравшего помирать Пугачеву за бугор Галкина вывели на чистую воду: Билет в один конец

Известный телеведущий выступил с жесткой критикой Максима Галкина, который обрек жену на увядание в Израиле.

Несколько месяцев назад Максим Галкин спешно бежал из России, прихватив с собой Аллу Пугачеву и их общих отпрысков – двойняшек Лизу и Гарри. Произошло это на фоне специальной операции на Украине, которую юморист не поддержал. Обосновавшись в Израиле, супруг Примадонны начал негативно отзываться о российском правительстве и соотечественниках, чем, видимо, отрезал себе и близким обратный путь на Родину. Дело в том, что на семейство Пугачевой ополчился народ, который требует байкотировать звезд.

С критикой в адрес Максима Галкина выступил Вячеслав Манучаров, который вывел юмориста на чистую воду. По мнению телеведущего, комик обрек свою увядающую 73-летнюю супругу на прозябание за границей. Он считает, что Примадонна вынуждена жить в Израиле из-за длинного языка своего избранника.

К соответствующему выводу шоумен пришел после беседы с друзьями. "Какого это в семьдесят три года уехать, купив билет в один конец", – возмущается Манучаров. Он отметил, что в России Аллу Борисовну обожают, а потому лично у нее не было повода бежать. Ведущий также добавил, что сама Примадонна ничего не писала в социальных сетях, а потому, вероятно, не разделяет позицию мужа.

Кроме того, Манучаров напомнил, что Пугачева никогда не могла похвастаться отменным здоровьем, а переживания на фоне происходящего могли лишь усугубить ситуацию. Так, он намекнул, что бессовестный Галкин мог вовсе увезти Примадонну умирать за бугор. Ведь Алла Борисовна уже не девочка и из-за заграничного климата, волнений и тоски по Родине может не дождаться возвращения домой. "Не факт, что жара в Израиле пойдет ей на пользу", – сетует ведущий.

Подписчики Манучарова согласились с ним. Они также считают, что в таком возрасте переезд – это огромный стресс. Так, Примадонну сравнили с пересаженным в другую почву цветком.