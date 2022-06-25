"Провели время вместе": Пенкин побаловался с Пугачевой за спиной у мужа

Сергей Пенкин очень тепло отзывается об Алле Пугачевой.

Сергей Пенкин – один из самых популярных российских артистов. На его пути было немало трудностей. Так, до популярности певец работал дворником и обивал пороги Гнесинского училища. Однако это не подкосило его, а, наоборот, сделало только сильнее. На сегодняшний день 61-летний певец активно выступает на сцене, снимается в различных проектах и даже занимается дубляжом.

Накануне артист дал интервью журналистам, в котором рассказал о своей жизни. Поинтересовались акулы пера отношением звезды к сбежавшей из России Алле Пугачевой. Пенкин заявил, что Примадонна для него была и остается артисткой номер один. Он убежден, что таких, как Алла Борисовна, еще не было на отечественной эстраде.

По словам Пенкина, он очень жалеет, что мало общался с Пугачевой. Он также отметил, что раньше обижался за звезду из-за того, что она не приглашала его на Рождественские встречи.

Заикнувшись об отношениях с Примадонной, Сергей вспомнил, как однажды он приехал поздравить ее с днем рождениям. На тот момент она еще была замужем за Филиппом Киркоровым. Певец вспомнил, что супруг Пугачевой не стал спускаться к нему. Однако, несмотря на это, вечер не был испорчен, Пенкин побаловался с Пугачевой за спиной Киркорова. Так, они весело пообщались и даже спели его песню. "С Аллой мы тогда хорошо провели время вместе", – рассказал Пенкин.

Он также отметил, что с тех пор не общался с нынешней женой Максима Галкина. Однако в прошлом году Примадонна позвонила и поздравила его с юбилеем. По словам Сергея, он был очень рад услышать столько теплых слов.