"У нас были сложные отношения": Разин после омерзительных судов высказался о смерти Шатунова

Всего несколько дней назад суд постановил забрать у Андрея Разина исключительные права на творчество группы "Ласковый май" в пользу Юрия Шатунова. Тяжба певца и продюсера длилась много лет. И лишь смерть их примирила.

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