"У нас были сложные отношения": Разин после омерзительных судов высказался о смерти Шатунова

Накануне Разин обещал Шатунову огромнейшие иски. По его словам, теперь правообладатели способны арестовать имущество артиста для защиты своих авторских прав по всему миру и привлечь его к уголовной ответственности, а также всех, кто помогал ему осуществить это дерзкое преступление. "Воровство и незаконное использование чужого имущества (в виде концертов и исполнения песен группы "Ласковый май" на протяжении пяти лет на территории России) фиксируются правообладателями и по этим фактам также будут предъявлены иски", – кричал Разин.
Теперь предъявлять иски некому и судиться не с кем. Юрий Шатунов мертв. О его кончине Андрей Разин на своей странице в социальной сети высказался очень сдержано. Словно и не были никаких омерзительных судов и угроз.
"У нас с ним были многогранные отношения, – написал продюсер. – И добрые, и, порой, сложные. Мы даже были кумовьями. Именно такие отношения и называются "жизнь". К сожалению, его недолгая, но яркая жизнь оборвалась на новом витке карьеры. Выражаю самые искренние соболезнования семье и близким Юры".
Напомним, бывший солист группы "Ласковый май" умер в возрасте 48 лет, У артиста был обширный инфаркт.