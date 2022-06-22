"Остановка сердца": изведенная больным мужем Высоцкая совершила нелепую ошибку

Оказалось, что жена Андрея Кончаловского уже много лет занимается закаливанием. Чуть ли не с подросткового возраста Юлия ежедневно обливается холодной водой. Актриса вообще любит быть замерзшей, из-за чего ее дома даже называют Снежной королевой. Юлия Высоцкая считает закаливающие процедуры положительным стрессом для организма, однако не все медики с ней согласны.
Врач Игорь Юркин прокомментировал увлечение знаменитой блондинки в беседе с порталом PopCornNews. Он отметил, что закаливание действительно полезно для детей, однако людям старше 35 лет такое хобби может принести неприятности. По мнению врача, в возрасте Юлии Высоцкой к закаливанию надо подходить крайне осторожно, так как многие резервы организма уже исчерпаны.
Предварительно нужно проконсультироваться с физиотерапевтом и врачом ЛФК, а также сдать анализы. Если звезда всего этого не сделала, то она совершила нелепую ошибку. Такая ошибка не доводит до добра.
"Не понимая всех технологий закаливания, можно себя или инвалидом сделать или заработать остановку сердца," – объяснил врач.
Возможно, Высоцкая не боится таких страшных прогнозов потому, что она ведет здоровый образ жизни. Раньше актриса активно занималась бегом в компании своего супруга – Андрея Кончаловского. Позже изведенная болезнью мужа блондинка вынуждена была забросить бег – здоровье режиссера стало препятствовать такому хобби. Однако Юлия Высоцкая не отступила от полезных привычек, и вместе с больным мужем стала заниматься скандинавской ходьбой.