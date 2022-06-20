Замерзшая Высоцкая заикнулась о посещении врача: Воспаление в мышцах

Юлия Высоцкая заговорила о закаливании.

В последнее время многие российские звезды стараются развивать Telegram-каналы. Например, на Юлию Высоцкую подписано уже более пятидесяти тысяч человек. В микроблоге женщина делится моментами личной жизни, а также рассказывает интересные истории из прошлого. Накануне она рассказала об опыте закаливания.

Как оказалось, актриса обливается холодной водой с юного возраста, причем делает она это ежедневно. "Независимо от того, как я себя чувствую (конечно, если у меня температура, я не буду этого делать", – признается звезда. Она заявила, что обожает купаться в холодном море, поскольку это придает ей энергии. "Тот самый положительный стресс, который нужен организму", – пишет женщина.

Высоцкая поделилась, что из-за любви к холоду ее дома называют снежной королевой. Так, она любит быть замерзшей: не включает отопление в комнате даже зимой, окунается в ледяную купель, а также посещает криосауну. По ее словам, это оказывает положительное влияние на организм. "Особенно хорошо, если есть воспаление в мышцах", – отмечает артистка.

При этом Юлия предупредила фанатов, что закаливание может подходить далеко не всем. Именно поэтому она заикнулась о посещении врача. "Все мы разные. Поэтому обязательно посоветуйтесь с врачом", – говорит она.