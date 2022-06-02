"Рыготина": народ закидал камнями раздутую до отвращения Рудковскую

Звездная блондинка посетила модный показ новой коллекции детской одежды бренда Katee's kids. На тусовке собралась буквально вся светская Москва "от Филиппа Киркорова до Ксении Собчак", как описала масштаб сама Яна Рудковская.
На показе звезды охотно позировали перед камерами, после чего Яна Рудковская поспешила поделиться свежим и модным контентом в своих соцсетях. На одном из видео компанию жене Евгения Плющенко составили Филипп Киркоров и Елена Блиновская. Разодетые по высшей моде и раздувшие от важности щеки селебрити уселись перед камерой для фото, но кто-то успел снять их еще и на видео.
После того, как ролик появился в микроблоге Рудковской, народ буквально закидал камнями такой российский бомонд с "ботоксными лицами".
"Рыготина сплошная", "Фотосессия вурдалаков!!!", "В погоне за красотой ее же и потеряли, но считают себя неотразимыми", "Бомонд сыт и доволен. Деньги льются рекой", "Лица от силикона лопнут", – накинулись россияне на раздутую до отвращения Рудковскую и ее товарищей.
Жена Евгения Плющенко не стала обращать внимания на злобных хейтеров и отвечать на критику. Судя по всему, звезды прекрасно провели время на светской тусовке, и едкие комментарии завистников не испортят им настроение.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Филипп Киркоров вступился за нагретую мошенниками Яну Рудковскую.