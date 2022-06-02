"Не хочешь быть русским – не будь": стыдящуюся своего народа Хаматову поставили на место

Музыкант Юрий Лоза имеет четкую позицию по отношению к таким людям, как Чулпан Хаматова.

Недавно знаменитый артист стал гостем ютуб-шоу "Алена, блин!". Ведущая программы Алена Жигалова поинтересовалась, что Юрий Лоза думает о Чулпан Хаматовой и ей подобных звездах, которые не просто тихо уехали, а еще и демонстрируют стыд по отношению к собственному народу. В ответ музыкант предельно ясно изложил свою точку зрения.

"Не хочешь быть русским – не будь русским. Кто ж тебя заставляет?" – поставил Лоза на место Хаматову, которую случайно или же наоборот специально назвал Шаматовой.

Артист отметил, что никто не может диктовать тому или иному человеку "русскость". Если эта черта ушла из россиянина, то он волен уехать и жить там, где хочет: стать латышом, поляком или кем-то еще.

Следуя православной традиции, Лоза старается не осуждать людей, но может обсуждать их поступки. Музыкант считает, что непозволительно ругать страну, которая тебя взрастила. Артисты не могут знать всего закулисья мировой политики, поэтому и не имеют права осуждать действия своих руководителей, которых сами же выбрали, будучи частью народа.

Напомним, что Чулпан Хаматова уехала из России в Латвию, осудив спецоперацию. За границей сбежавшая актриса сделала ряд заявлений. Недавно актриса Ольга Будина заявила, что Чулпан Хаматова оскорбила целый народ, растоптав любовь и щедрость.