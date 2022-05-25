"Она оскорбила наш народ": Будина о покаянии плюнувшей в Россию Хаматовой

Российские артисты обиделись на Чулпан Хаматову, которая не просто переехала в Латвию, но и продолжает негативно высказываться о своей родине. Для Ольги Будиной бегство коллеги из России – это довольно болезненная тема. По словам звезды серила "Граница. Таежный роман", Хаматова оскорбила целый народ, растоптала их любовь и щедрость.
Ольга считает, что Чулпан поливает грязью Россию, желая остаться на Западе. Мол, если та не станет этого делать, то не получит никаких преференций. Также Будина заметила, что западные журналисты чуть ли не требуют от Хаматовой извинений за то, что та является русской. "Каяться. Каяться", – цитирует 47-летнюю артистку Пятый канал.
Напомним, после переезда в Латвию Хаматова заявила, что российские государственные награды и звания ничего не значат для нее. Мол, она готова с легкостью с ними расстаться. Говоря о возвращении в Россию, актриса призналась, что не собирается этого делать, чтобы "не потерять совесть и себя, не сесть в тюрьму".
Ранее было сделано заявление об истеричном поведении Чулпан Хаматовой. Нумеролог и психолог Фарида Красавкина сказала, что актриса склонна к агрессивному состоянию. Слова эксперта приводили "Дни.ру".