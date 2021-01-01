Чулпан Хаматова родилась 1 октября 1975 года в Казани. Ее родители Наиль Ахметович и Марина Галимулловна работали инженерами. Также в семье у нее родился младший брат Шамиль, который, когда вырос, тоже стал актером.
На татарском языке имя Чулпан означает «рассветная звезда». «Звезда» в детстве и не думала становиться «звездой» экрана, а планировала пойти по стопам родителей и заниматься точными науками. Но хорошее воспитание открыла для нее и альтернативные пристрастия: она много читала и тем самым развила свое воображение, часто ходила в музеи и театры, посещала консерваторию.
При этом она была очень болезненным ребенком, неоднократно попадала в больницу с пневмонией. Чтобы укрепить здоровье, ее отдали заниматься фигурным катанием, и это в определенной мере помогло, хотя со временем этот спорт ей надоел. Перейдя в восьмой класс, Чулпан стала учиться в физико-математической школе при Казанском университете.
Сдав экзамены физмат-школе на «отлично», Хаматову без конкурса приняли в Казанский государственный финансово-экономический институт, но учиться там она передумала и поступила в Казанское театральное училище. Преподаватели разглядели в ней перспективу и посодействовали тому, чтобы она отправилась покорять Москву – так Чулпан оказалась в ГИТИСе на курсе Алексея Бородина.
Учась на третьем курсе, Чулпан прошла пробы на роль в фильме «Время танцора». Эта работа оказалась весьма удачной, и начинающую актрису даже стали называть восходящей звездой кино.
В 1997 году Хаматова сыграла главную роль в выпускном спектакле «Дневник Анны Франк» и успешно получила диплом. Весь следующий год она играла в Российском молодежном театре. В 1998 году Чулпан перешла в театр «Современник». Здесь она сыграла в постановках «Три товарища», «Три сестры», «Мамапапасынсобака», «Гроза», «Голая пионерка» и «Антоний & Клеопатра». Также помимо «Современника» Хаматова отметилась работами в некоторых других театрах.
Знаменитость актрисе все же принесло кино. В 1998 году Хаматова сыграла Риту в драме «Страна глухих» режиссера Валерия Тодоровского. Фильм очень понравился критикам и публике, а в Чулпан разглядели огромный талант. Стоит отметить, что для этих съемок актрисе пришлось выучить язык глухонемых.
После этого последовала череда других киноролей, в их числе работы в картинах «Лунный папа», «Рождественская мистерия», «72 метра», «Дети Арбата», «Гибель империи», «Доктор Живаго», «Гарпастум», «Бумажный солдат» и др. Также Хаматова снялась в немецких фильмах «Тувалу», «Англия», «Гуд бай, Ленин!», «Виктор Фогель — король рекламы» и в австрийской ленте «Сукин сын».
В 2007 году актриса приняла участие в телепроекте «Ледниковый период», где в паре с фигуристом Романом Костомаровым заняла первое место. В 2011 году Хаматова сыграла в театре «Современник» в спектакле «Враги: история любви». В конце этого же года прошла премьера спектакля «Фрёкен Жюли». В 2014 году Чулпан Хаматова приняла участие в открытии Олимпиады в Сочи.
В 2012 году Хаматова получила звание народной артистки России.
Также большую известность актриса получила как общественный деятель. В 2005 году она была соведущей в социально ориентированной телепрограмме «Жди меня». Также Хаматова принимала активное участие в проектах в поддержку детей с онкологическими заболеваниями.
В 2005 году она вместе с Диной Корзун организовали в «Современнике» благотворительный концерт «Подари мне жизнь». В 2006 году они же стали соучредителями фонда «Подари Жизнь».
Первым супругом актрисы был ее сокурсник Иван Волков, сын актрисы Ольги Волковой. В 1995 они поженились, а в 2002 году у них родилась дочь Арина. Несмотря на то, что на протяжении лет отношения в семье были достаточно ровными, в том же году брак распался.
Затем Чулпан сожительствовала с артистом балета Алексеем Дубининым. В 2003 году у них родилась дочь Ася.
Вторым официальным мужем Хаматовой стал актер и режиссер Александр Шейн. В 2010 году у них родилась дочь Ия.
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