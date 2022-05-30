Невелика потеря: Шахназаров простился с беглянками Пугачевой и Хаматовой

Карен Шахназаров считает Россию выше всяких Алл Пугачевых и Чулпан Хаматовых.

Карен Шахназаров стал гостем ютуб-шоу "Осторожно: Собчак" и прокомментировал спецоперацию на Украине и дал оценку изменениям в мире, происходящим из-за этого. Режиссер отметил, что большая часть россиян понимает это как прямое столкновение России с Западом, и это правильно. По мнению звезды, такое развитие событий было неизбежно.

– Вы считаете, что свобода слова, свобода перемещения и выезда за границу это хорошо, – начала разговор Собчак.



– А вы считаете, что я ортодокс? – возмутился Шахназаров.

– Но сейчас-то вектор другой и с точки зрения свободы перемещения, и с точки зрения свободы слова.

– Ну а что делать, так жизнь устроена. Мне это не нравится, но я это принимаю. Потому что я считаю, что это неизбежность. Я так к истории отношусь. Я кстати вообще не считаю, что политические лидеры играют такую большую роль. Я считаю, что у истории свой ход, и свои законы, и свое провидение.

Речь пошла и о звездах российского шоу-бизнеса, которые раскритиковали действия российских властей и покинули страну после 24 февраля. Собчак задала вопрос об Алле Пугачевой и Чулпан Хаматовой и об отношении режиссера к их отъезду.

"Ну уехали, это их решение. Честно говоря, я не думаю, что это такая принципиальная потеря. Я не хочу их обидеть. Я думаю, что даже если я уеду, то ничего не будет. Россия это переживет. И ваш отъезд переживет. Мы приходим и уходим, а Россия это больше чем любой человек", – заявил Карен Шахназаров.