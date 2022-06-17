"Лицо плывет": ехидная Собчак прошлась по выскочке Водонаевой

Ксения Собчак не упускает возможности позабавиться над сомнительными высказываниями некоторых звезд.

На днях Ксения Собчак обратила внимание на умозаключения экс-звезды "Дома-2" Алены Водонаевой, которая раскритиковала одну из своих подписчиц. Судя по всему, пользовательница приняла сына подруги Водонаевой за девочку, после чего бедной женщине пришлось прочитать целую тираду.

"Да, это мальчик. Красивый человек с уникальной внешностью и четкими, геометрически правильными чертами лица (тем, у кого лицо "плывет", всегда обидно)," – резко заметила телеведущая.

Отчитывая подписчицу, звезда решила продемонстрировать свои знания в генетике и показала себя выскочкой. Алена отметила, что красивые рождаются от красивых. Кроме того, у женщины, по мнению звезды, всегда есть выбор от кого рожать, например, можно не выбирать в партнеры бледного.

Острая на язык Ксения Собчак не смогла пройти мимо таких рассуждений. Блондинка сделала скрин переписки Водонаевой с пользовательницей и прокомментировала его в своем телеграм-канале.

"Едва не пропустила важное генетическое исследование," – прошлась по выскочке Водонаевой ехидная Собчак.

Подписчики журналистки оценили ее язвительный комментарий и вместе повеселились над аргументами экс-звезды "Дома-2", которая, по их мнению, не блещет интеллектом.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Ксения Собчак выставила посмешищем слепую Диану Гурцкая.