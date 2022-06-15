"Добила Волочкову": скандалистка Собчак высекла балерину в компании голодных самцов

Анастасия Волочкова представила публике еще одного мужчину.

Анастасия Волочкова радует поклонников не только своими шоу, но и песнями. Например, в прошлом году балерина представила свой музыкальный альбом, который назвала "Вселенная". На этом, кажется, артистка останавливаться не намерена. Сейчас она готовит еще один музыкальный сюрприз для фанатов. Об этом рассказала сама танцовщица подписчикам своего телеграм-канала.

Волочкова опубликовала фото, на котором позирует в некой комнате в компании очередного "любимого", на сей раз – музыканта. Именно он помогает балерине с материалом. Кстати, на снимке публика обнаружила не только друга Анастасии, но и других самцов – его собак, смотрящих голодными глазами в камеру. Одного из питомцев решила приласкать артистка.

Особое внимание на этот кадр обратила скандальная журналистка и телеведущая Ксения Собчак, разместив его в своем телеграм-канале. Она заметила на фото не только Волочкову и самцов, но и старую стенку. "В принципе, не так уж плохо раньше жили. Было, куда все вещи сложить", – написала телезвезда.

Колкое замечание Собчак спровоцировало очередную волну едкой критики в адрес танцовщицы. "Ксюша больше намекает какой это по счету *** (половой партнер – Прим. ред.) Волочковой, а не стенка...", "Ксения этим фото, как выстрелом в затылок, добила Волочкову", – прокомментировали публикацию журналистки интернет-пользователи, которые знают о любвеобильности балерины.