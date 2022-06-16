"Приехала посмотреть": Обнаглевшая Собчак выставила на посмешище слепую Гурцкую

Ксения Собчак подверглась критики за мерзкий, по мнению многих, поступок.

Знаменитая телеведущая частенько вляпывается в неприятные истории и чаще всего из-за своего длинного языка, который, кажется, вообще без костей. Журналистка предпочитает рубить правду-матку, а оскорбить кого-то публично – для нее плевое дело. Вот и на этот раз Ксения Собчак отличилась, чем вызвала гнев у народа.

Не секрет, что сейчас в Петербурге проходит ежегодный экономический форум. Попасть на мероприятие мечтают многие и даже представители элиты шоу-бизнеса стекается туда. Так, вчера там был замечен Филипп Киркоров, который заявил, что собирается вложить деньги в строительство торгового центра. Также на форум заглянула певица Диана Гурцкая, которая прогулялась по выставочному пространству под руку и выступила в качестве модератора дискуссии "Инклюзия и креативность: вызовы современности".

Ее появление не оставило равнодушной Ксению Собчак, которая решила публично выставить слепую певицу на посмешище.

"Приехала посмотреть стенды", – едко отметила скандально известная теледива.

Правда, публика юмор Ксении Собчак не оценила: в Сети сразу принялись осуждать обнаглевшую журналистку, которая ничего не знает о тактичности. В итоге ей пришлось оправдываться. Она заявила, что у Дианы Гурцкой все хорошо с чувством юмора, да и сама она не прочь поиронизировать в свой адрес. В пример Ксения Собчак привела песню "Я не вижу других кандидатов", которую певица исполнила пару лет назад.